Литва окончательно выходит из конвенции о кассетных боеприпасах

Сейм Литвы в четверг, 18 июля, окончательно денонсировал Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Выход Литвы из этого международного договора снимает ограничения на приобретение, накопление и, в случае войны, применение кассетных боеприпасов.

Соответствующее решение поддержали 103 депутата Сейма при одном голосе против, еще четверо депутатов воздержались.

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Один из инициаторов выхода, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, заявил, что этот шаг мотивирован изменением геополитической ситуации.

"Такие конвенции действуют тогда, когда их соблюдают все страны. В этом случае проблема заключается в том, что Российская Федерация, которая осуществляет агрессию против Украины и имеет империалистические амбиции, не придерживается этих правил", – заявил Кащюнас в Сейме.

Министр также заверил, что современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее, а последствия их применения можно контролировать.

В начале июля литовское правительство одобрило проект постановления о выходе Литвы из конвенции о запрете кассетных боеприпасов и попросило президента внести предложение о денонсации в парламент. Вскоре Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.

В сентябре прошлого года Министерство обороны Литвы уже предлагало Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из конвенции о запрете кассетных боеприпасов.