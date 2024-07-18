Литва окончательно выходит из конвенции о кассетных боеприпасах
Сейм Литвы в четверг, 18 июля, окончательно денонсировал Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Выход Литвы из этого международного договора снимает ограничения на приобретение, накопление и, в случае войны, применение кассетных боеприпасов.
Соответствующее решение поддержали 103 депутата Сейма при одном голосе против, еще четверо депутатов воздержались.
Один из инициаторов выхода, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, заявил, что этот шаг мотивирован изменением геополитической ситуации.
"Такие конвенции действуют тогда, когда их соблюдают все страны. В этом случае проблема заключается в том, что Российская Федерация, которая осуществляет агрессию против Украины и имеет империалистические амбиции, не придерживается этих правил", – заявил Кащюнас в Сейме.
Министр также заверил, что современные кассетные боеприпасы гораздо безопаснее, а последствия их применения можно контролировать.
В начале июля литовское правительство одобрило проект постановления о выходе Литвы из конвенции о запрете кассетных боеприпасов и попросило президента внести предложение о денонсации в парламент. Вскоре Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.
В сентябре прошлого года Министерство обороны Литвы уже предлагало Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из конвенции о запрете кассетных боеприпасов.