Германия и ЕС подписали с Сербией соглашение о добыче лития

Канцлер Германии Олаф Шольц в Белграде в пятницу, 19 июля, подписал с сербским президентом Александаром Вучевичем Меморандум о взаимопонимании о партнерстве по стратегическому сырью, цепям производства аккумуляторов и электромобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Шольц, Вучич и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заключили соглашение о стратегическом партнерстве между ЕС с Сербией по добыче лития на северо-западе страны вместе с австралийским горнодобывающим гигантом Rio Tinto.

Сербский президент заверил, что власти прислушиваются к требованиям граждан и будут реализовывать добычу "прозрачным способом".

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"Сербия будет настаивать на охране окружающей среды и чтобы вода и воздух наших граждан в Ядаре и Раде были чистыми", – сказал Вучич, добавив, что проект принесет наиболее значительные инвестиции, которые когда-либо имели в Сербии.

Он также отметил, что будет настаивать на открытии в Сербии предприятия по производству электромобилей.

Добыча лития – стратегически важного компонента аккумуляторов, необходимых для зеленого перехода ЕС – будет осуществляться на шахте Ядар. Расположенная вблизи города Лозница на западе Сербии, она содержит одни из крупнейших в Европе залежей лития.

Предыдущее сербское правительство остановило проект и отменило лицензии, выданные Rio Tinto, после массовых протестов более двух лет назад.

Напомним, в прошлом году СМИ писали, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Также министры энергетики Европейского Союза договорились о реформировании общего рынка электроэнергии.