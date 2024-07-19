Шольц прибыл в Сербию для подписания соглашения по импорту лития

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Белград, где встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем в пятницу для подписания соглашения о сотрудничестве в создании критически важной шахты по добыче лития.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Шольц, Вучич и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович должны заключить соглашение о стратегическом партнерстве по добыче лития на северо-западе Сербии вместе с австралийским горнодобывающим гигантом Rio Tinto.

Канцлер прибыл в Белград в четверг поздно вечером после участия в саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. В аэропорту его встретил президент Сербии.

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Шольц рассматривает соглашение с Белградом как шанс уменьшить зависимость Европы от Китая по критически важному сырью.

Для Вучича это партнерство может помочь позиционировать экономику страны как ключевую опору европейского "зеленого" перехода, принося доход, инвестиции и рабочие места.

Это также может улучшить связи страны с Евросоюзом, которые несколько ухудшились в последние годы, несмотря на статус Сербии как кандидата на вступление в ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривала возможность присоединиться к поездке, но ее участие было неопределенным из-за необходимости обеспечить свое переизбрание на второй срок на голосовании в Европейском парламенте, что, в конце концов, произошло в четверг.

На этой неделе правительство Сербии объявило, что возобновит работу над спорным проектом по добыче лития на западе страны после того, как на прошлой неделе конституционный суд отменил предыдущее решение о приостановке работ.

Предыдущее правительство в Белграде остановило проект и отменило лицензии, выданные британско-австралийскому горнодобывающему гиганту Rio Tinto после массовых протестов более двух лет назад.

Шахта Ядар, расположенная вблизи города Лозница на западе Сербии, содержит одни из крупнейших в Европе залежей лития.

Напомним, в прошлом году СМИ писали, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Также министры энергетики Европейского Союза договорились о реформировании общего рынка электроэнергии.