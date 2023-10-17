Министры энергетики ЕС договорились о реформе рынка электроэнергии

Министры энергетики Европейского Союза во вторник договорились о реформировании общего рынка электроэнергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Реформа имеет целью сделать цену на электроэнергию более независимой от цены на газ. Она значительно выросла из-за российской агрессии против Украины.

Министр экономики Германии Роберт Габек приветствовал соглашение: "Европа продемонстрировала свою способность действовать сегодня".

Соглашение улучшает доступ потребителей и промышленности к низким ценам на электроэнергию по всей Европе.

В прошлом году "вместе нам удалось надежно гарантировать поставки электроэнергии во время одного из крупнейших энергетических кризисов в европейской истории. Благодаря новой структуре рынка электроэнергии мы продолжаем укреплять энергосистему", сказал Габек.

По данным Министерства экономики Германии, новая структура рынка электроэнергии позволит потребителям получить выгоду, в частности, от низкой себестоимости производства неископаемых источников энергии. Целью также является обеспечение ценовой стабильности даже во время кризиса путем лучшей балансировки колебаний на рынке электроэнергии.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил рамочное финансирование для компании Solaria в размере до 1,7 млрд евро на строительство около 120 солнечных электростанций, расположенных преимущественно в Испании, а также в Италии и Португалии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз к 2030 году может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.