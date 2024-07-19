Байден, у которого ковид, обещает возобновить предвыборные мероприятия на следующей неделе

Президент США Джо Байден в заявлении по случаю выступления своего оппонента Дональда Трампа на съезде Республиканской партии пообещал возобновить участие в предвыборных мероприятиях, приостановленное из-за коронавируса, на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении Байден раскритиковал Трампа, который в 90-минутной речи "сосредотачивался на собственных претензиях, не имея никакого плана, как объединить нас, и никакого плана, как улучшить жизнь работающих людей".

"Мрачное видение Дональдом Трампом будущего – это не то, кем мы являемся как американцы.Вместе, как партия и как страна, мы можем и победим его на выборах", – считает действующий президент.

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Он добавил, что "с нетерпением ждет" возвращения к предвыборной кампании на следующей неделе, "чтобы продолжить разоблачать угрозу повестки дня Дональда Трампа".

На этой неделе президент США приостановил участие в публичных мероприятиях из-за обнаруженного коронавируса.

Это произошло на фоне все большего давления на Байдена с тем, чтобы он снял свою кандидатуру с президентских выборов.

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