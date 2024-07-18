Байден заразился коронавирусом

У президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус, у него наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Байден будет находиться на самоизоляции в Делавэре, а также выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени.

В Белом доме пообещали регулярно информировать о состоянии президента.

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Накануне стало известно, что свежая закрытая социология Демпартии показала, что альтернативные кандидаты в президенты от демократов имеют лучшие рейтинги, чем президент Байден, среди избирателей в семи ключевых штатах.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

Байден допустил возможное снятие с президентских выборов разве что по состоянию здоровья.