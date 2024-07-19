Сийярто возмущен тем, что Украина остановила транзит нефти "Лукойла"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" прекращение Украиной транзита нефти российского "Лукойла" в Венгрию и хочет поднять вопрос на заседании Совета ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сийярто опубликовал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Сийярто раскритиковал решение Украины остановить транзит нефти "Лукойла" в Венгрию и назвал его "непонятным и неприемлемым".

Он заявил, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не годятся на долговременную перспективу и нужно "быстрое решение".

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Сийярто подчеркнул, что Венгрия и Словакия очень зависят от поставок нефти через нефтепровод "Дружба" и от "Лукойла" ежегодно поступало около 2 млн тонн.

"Это решение серьезно ставит под угрозу безопасность поставок в Венгрию и Словакию в долгосрочной перспективе", – заявил глава МИД Венгрии.

Он призвал Украину отреагировать и сказал, что планирует поднимать этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Интересно, что страна, которая стремится к вступлению в ЕС, ставит под угрозу поставки энергоресурсов для двух стран-членов, в частности летом, когда потребление на пике", – сказал Сийярто.

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными – касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.

В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.