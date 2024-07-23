Байден передал Госдепу и Минфину часть полномочий по акту о конфискации активов РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден делегировал часть своих полномочий по закону о конфискации российских активов в пользу Украины государственному секретарю и министру финансов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ опубликовал Белый дом.

Документ касается президентских полномочий в рамках Акта по восстановлению экономического процветания и возможностей для украинцев – закона о конфискации российских активов REPO, которым президент США наделяется полномочиями конфисковать суверенные активы РФ и передать их на счет Фонда поддержки Украины (Ukraine Support Fund).

Джо Байден делегировал министру финансов США функции и полномочия, перечисленные в секциях 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) документа, и госсекретарю, в консультации с министром финансов, функции и полномочия, прописанные в секциях 104(g), 104(i), 105(c), 105(e), 105(g).

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Решение может применяться к любым положениям будущих законов, которые будут "такие же или почти идентичны" положениям, упомянутым в данном документе.

Подробно об акте REPO, принятом этой весной, читайте в статье Байден, конфискуй! Какие последствия будет иметь решение Конгресса США об отчуждении российских активов.