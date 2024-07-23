Байден делегував Держдепу та Мінфіну частину повноважень за актом щодо конфіскації активів РФ 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден делегував частину своїх повноважень за законом щодо конфіскації російських активів на користь України державному секретарю та міністру фінансів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ опублікував Білий дім.

Документ стосується президентських повноважень у рамках Акту щодо відновлення економічного процвітання та можливостей для українців – закону про конфіскацію російських активів REPO, яким президент США наділяється повноваженнями конфіскувати суверенні активи РФ та передати їх на рахунок Фонду підтримки України (Ukraine Support Fund).

Джо Байден делегував міністру фінансів США функції та повноваження, перераховані у секціях 104(a)(1) та 104(a)(2)(A) документа, та держсекретарю, у консультації з міністром фінансів, функції та повноваження, прописані у секціях 104(g), 104(i), 105(c), 105(e), 105(g).

Реклама:

Рішення може застосовуватися до будь-яких положень майбутніх законів, які будуть "такі ж, або майже ідентичні" положенням, що згадані у даному документі.

Детально про акт REPO, ухвалений цієї весни, читайте у статті Байден, конфіскуй! Які наслідки матиме рішення Конгресу США про відчуження російських активів