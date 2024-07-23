Венгрия будет блокировать деньги ЕС на помощь Украине оружием из-за ситуации с "Лукойлом"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Об этом Сийярто сказал в интервью телеканалу ATV, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД в очередной раз возмутился сложностями в транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, энергоснабжение которых "оказалось под угрозой из-за действий украинцев".

"Я также четко дал понять, что пока Украина не решит этот вопрос, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за передачу оружия из Европейского фонда мира, потому что как бы это выглядело, если бы мы способствовали выплате 6,5 миллиарда евро, тогда как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения", – добавил он.

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Сийярто считает, что Европейская комиссия "должна надавить на Украину", чтобы позволить "Лукойлу" возобновить поставки нефти через украинскую территорию.

Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза, как сообщалось, из-за позиции Венгрии не достигли согласия по разблокированию средств Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Эти средства, а именно более 6 миллиардов евро, блокируются уже почти год из-за позиции Венгрии.

Отметим, что в прошлом году Будапешт так же требовал от Киева исключения из национального санкционного списка венгерского банка OTP Bank для разблокирования одной выплаты в 500 миллионов евро. Но даже когда это произошло, Венгрия выдвинула новые требования.

Как сообщалось, Венгрия и Словакия инициировали созыв комитета по вопросам торговой политики в Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.