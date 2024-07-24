Минфин США обязал финансовые учреждения сообщить об активах РФ в их распоряжении

Министерство финансов США обязало финансовые учреждения, владеющие российскими государственными активами, до 2 августа сообщить об этом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

23 июля Минфин объявил, что все финансовые учреждения, в которых находятся российские суверенные активы, и которые знают или должны знать о таких активах, должны сообщить о таких активах Управлению по контролю за внешними активам (OFAC) не позже 2 августа 2024 года.

Распоряжение связано с выполнением Акта о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), более известного как закон о конфискации российских активов.

Реклама:

Также на этой неделе стало известно, что президент США Джо Байден делегировал часть своих полномочий по закону о конфискации российских активов в пользу Украины государственному секретарю и министру финансов.

Подробно об акте REPO, принятом этой весной, читайте в статье Байден, конфискуй! Какие последствия будет иметь решение Конгресса США об отчуждении российских активов.