Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, обвинив их в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Жалоба была подана главным юрисконсультом кампании Трампа Дэвидом Уоррингтоном и касается передачи денег из фонда Байдена в пользу Харрис.

Она появилась после того, как в воскресенье команда Байдена изменила название своего комитета на "Харрис в президенты" после объявления главы Белого дома об отказе от предвыборной гонки.

Реклама:

В жалобе кампании Трампа в Федеральную избирательную комиссию говорится, в частности, о том, что Харрис еще не является официальным кандидатом – это произойдет на национальном съезде Демократической партии – и что Байден, заявив, что не будет участвовать в выборах, не в состоянии сохранить полученные им взносы.

Уоррингтон обвинил финансиста кампании и Харрис в "попытке обмана" избирательной комиссии путем использования их форм для "переименования и перепрофилирования" комитета, требуя передачи дела в Министерство юстиции.

В письме он утверждал, что комиссия должна решить этот вопрос быстро и что Харрис "находится в процессе совершения крупнейшего нарушения правил финансирования избирательных кампаний в американской истории и использует для этого собственные формы комиссии".

Пресс-секретарь избирательной комиссии заявила, что ведомство не может комментировать вопросы, которые находятся на рассмотрении.

Представитель кампании Харрис Чарльз Лутвак указал на собранную огромную сумму средств на кампанию после того, как ее кандидатуру поддержал Байден.

"Республиканцы могут завидовать, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками из MAGA, но безосновательные судебные иски – вроде тех, которые они годами подавали, чтобы подавить голоса и украсть выборы – будут только отвлекать их, пока мы регистрируем волонтеров, общаемся с избирателями и выиграем эти выборы", – сказал он.

Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Больше читайте здесь: Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.