Харрис собрала достаточно поддержки для номинирования кандидатом в президенты

Вице-президент США Камала Харрис собрала достаточно поддержки со стороны делегатов для того, чтобы претендовать на номинацию кандидатом в президенты от Демократической партии.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

На момент публикации новости Камалу Харрис поддержали уже более 1976 делегатов, что необходимо для "входного порога".

Напомним, несмотря на поддержку президентом Байденом кандидатуры Харрис, делегаты не обязаны поддерживать ее и могут выбрать кого-то другого.

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Камала Харрис в своем заявлении по этому поводу отметила, что гордится такой широкой поддержкой. "Ожидаю вскоре официально принять номинацию", – отметила она.

По плану, озвученному в понедельник чиновниками Демократической партии, голосование делегатов для утверждения номинации Харрис должно состояться до 7 августа.

Напомним, за предыдущие сутки топ-представители Демократической партии США, которых СМИ называли потенциальными кандидатами в президенты после снятия Джо Байдена с выборов, публично поддержали выдвижение вице-президента Камалы Харрис.

Между тем последние опросы в США показывают, что рейтинги кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов, практически одинаковы.

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