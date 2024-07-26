Из Британии в Украину направляются 50 авто, которые лондонцы сдали на утилизацию

Из Лондона в Украину отправился конвой из 50 автомобилей, которые обычные британцы подарили или сдали на утилизацию в рамках программы борьбы с выбросами.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал в своих соцсетях посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный.

Конвой из 50 автомобилей отправился в долгий путь в Украину от здания посольства в Лондоне.

Фото: Посольство Украины в Великобритании

Речь идет об авто, подаренных британцами в пользу Украины и таких, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации ULEZ из-за того, что уже не соответствуют последним экологическим требованиям. В конце прошлого года в Британии договорились передавать такие транспортные средства на нужды Украины.

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Фото: Посольство Украины в Великобритании

На церемонию отправки автомобилей пришли британцы, которые присоединились к инициативе, а также депутаты британского парламента, заместитель мэра Лондона и руководители нескольких гуманитарных проектов.

С украинской стороны на церемонию отправки пригласили боксера Александра Усика и известного футболиста Алексея Михайличенко.

"Я благодарен всем, кто поддержал эту инициативу, и призываю каждого, кто имеет такую возможность, передать свое авто Украине через программу ULEZ. Эти автомобили – чьи-то спасенные жизни и существенная помощь нашей стране в борьбе с последствиями российской агрессии. Вместе мы можем сделать больше", – отметил Валерий Залужный.

Напомним, решение о передаче Украине авто, которые британцы сдают в рамках программы ULEZ, сопровождалось спорами.

В частности, мэр Лондона Садик Хан сначала выступал против, заявив, что для этого есть юридические препятствия и это нивелирует эффект от изъятия авто из пользования в Британии. Впоследствии под давлением членов правительства Хан изменил свое мнение.