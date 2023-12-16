Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые сдали на металлолом

Мэр Лондона Садик Хан отказался передать по просьбе Киевского городского головы Виталия Кличко автомобили, которые сдали жители британской столицы в рамках программы борьбы с вредными выбросами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно газете The Telegraph.

В Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов, если сдают на металлолом авто, не соответствующее экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в 12,5 фунта стерлингов.

В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ, предложив передать часть авто Украине. Он сказал, что этот шаг будет иметь "огромный потенциал" и может быть использован в "различных сферах для спасения жизней и транспортировки".

12 июня мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".

Как отмечает The Telegraph, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные авто и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой" в Украине.

Решение Садика Хана уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьозен Холл и участник волонтерской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.

Напомним, в Латвии с середины февраля действует закон, который позволяет передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.