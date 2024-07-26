ЕС передал первый транш в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных росактивов для Украины

В Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Об этом в Twitter (X) написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – подчеркнула она.

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Обновлено от 13:23. В отдельном заявлении пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что деньги будут направлены через Европейский фонд мира и фонд поддержки военного потенциала Украины, а также на восстановление страны.

Средства Европейского фонда мира используются в качестве компенсации странам ЕС за поставку военной помощи Украине.

В Еврокомиссии напомнили, что в рамках введенных против РФ санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся на территории ЕС, что привело к накоплению доходов.

По предложениям Еврокомиссии и высокого представителя Жозепа Борреля Совет ЕС принял пакет правовых актов, позволяющих использовать эти доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Напомним, Евросоюз в июне согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша, до конца года будет направлен еще 1 миллиард евро на закупку оружия для Украины.

Сообщалось, что деньги пойдут не на возмещение государствам ЕС потраченных на закупку оружия средств, а на прямую закупку оборудования, такого как боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Четверть суммы пойдет на закупки у украинской промышленности.