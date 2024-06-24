ЕС создал лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины

Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Financial Times заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности относительно доходов от замороженных российских активов, она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег".

Боррель добавил, что обходной путь "сложный, как и каждое юридическое решение, но он работает".

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Он также рассказал, что Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключил с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе: Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что не будет накладывать вето на меры других союзников по Альянсу. Но Венгрия отказалась.

"Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут использованы на поддержку Украины ни в коем случае. Не только на летальное (оружие), но и на любую (поддержку). Забирайте свои деньги. Выбросьте свои деньги из ящика. Я не хочу использовать ваши деньги", – сказал Боррель, добавив, что Венгрия сказала "нет".

Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта "имеет что-то общее с прочными связями, которые они имеют с Россией".

Издание отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева до декабря.

В то же время, по словам чиновников, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, согласно которым российские активы остаются замороженными.

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