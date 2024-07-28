Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который является кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии США, заявил, что Дональду Трампу безразлична критика в свою сторону, которую тот ранее высказывал.

Об этом Вэнс сказал в комментарии ABC News во время визита в Миннесоту в воскресенье, 28 июля, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, говорил ли он с Трампом о своей критике в сторону бывшего президента США, Вэнс ответил утвердительно.

"У него (Трампа. – Ред.) память, как у слона, и он, безусловно, помнит критику, которую делали люди. Но именно в этом СМИ, по моему мнению, на самом деле не понимают Трампа. Дональд Трамп признает, что люди могут менять свое мнение", – добавил политик.

Реклама:

Вэнс добавил, что Трампу "безразлично, что я сказал восемь лет назад". "Его волнует, сможем ли мы вместе успешно управлять страной", – отметил он.

Однако "заместитель Трампа" признал, что в последнюю неделю говорил с кандидатом в президенты от республиканцев прежде всего о предстоящих выборах.

Еще до избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году Джей Ди Вэнс, который в то время еще не принимал активного участия в политике, крайне резко высказывался о будущем шефе – в частности сравнивал его с Гитлером.

Но через пять лет, во время борьбы за место в Сенате, Вэнс удалил твиты с критикой Трампа и извинился перед ним за прежние слова. Сейчас он считается активным сторонником трампизма.

Как сообщалось, ряд республиканцев в Палате представителей США непублично критикует избрание Вэнса кандидатом в вице-президенты Дональда Трампа: они считают, что это может повредить шансам партии на победу на нынешних выборах.

Читайте также: За Трампа и против Украины: кто такой Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США