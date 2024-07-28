Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який є кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії США, заявив, що Дональду Трампу байдуже на критику у свій бік, яку той раніше висловлював.

Про це Венс сказав у коментарі ABC News під час візиту до Міннесоти в неділю, 28 липня, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи говорив він із Трампом про свою критику в бік колишнього президента США, Венс відповів ствердно.

"У нього (Трампа. – Ред.) пам'ять, як у слона, і він, безумовно, пам'ятає критику, яку робили люди. Але саме в цьому ЗМІ, на мою думку, насправді не розуміють Трампа. Дональд Трамп визнає, що люди можуть змінювати свою думку", – додав політик.

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Венс додав, що Трампу "байдуже, що я сказав вісім років тому". "Його хвилює, чи зможемо ми разом успішно керувати країною", – зазначив він.

Однак "заступник Трампа" визнав, що в останній тиждень говорив із кандидатом у президенти від республіканців передусім про майбутні вибори.

Ще до обрання Дональда Трампа президентом США у 2016 році Джей Ді Венс, який на той час ще не брав активної участі в політиці, вкрай різко висловлювався про майбутнього шефа – зокрема порівнював його з Гітлером.

Але через п’ять років, під час боротьби за місце в Сенаті, Венс видалив твіти з критикою Трампа та перепросив у нього за колишні слова. Нині він вважається активним прихильником трампізму.

Як повідомлялось, низка республіканців у Палаті представників США непублічно критикує обрання Венса кандидатом у віцепрезиденти Дональда Трампа: вони вважають, що це може зашкодити шансам партії на перемогу на цьогорічних виборах.

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