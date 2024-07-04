По данным журналистов, Урсула фон дер Ляйен, которую повторно выдвинули на должность президента Еврокомиссии, снова хочет просить стран-членов номинировать по две кандидатуры на должности еврокомиссаров – мужчину и женщину.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на собеседника в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Хотя фон дер Ляйен еще не утвердили в должности – голосование в Европарламенте состоится 18 июля, процесс распределения портфелей в Еврокомиссии и борьба за самые мощные из них фактически уже начались.

Урсула фон дер Ляйен, как и при формировании прошлого состава Еврокомиссии, планирует просить стран-членов предлагать от себя двух кандидатов на еврокомиссара – мужчину и женщину, чтобы обеспечить гендерный баланс.

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"Чем позже страна номинирует кандидатуру, тем сильнее будет давление предлагать кандидата-женщину", – поделился собеседник.

На данный момент официально или полуофициально со своими кандидатурами определились 8 стран, и это преимущественно мужчины.

Так, повторно номинированы Валдис Домбровскис от Латвии – вице-президент, ответственный за экономические вопросы, и Тьерри Бретон от Франции, который в предыдущем составе ЕК занимался внутренним рынком и усилением европейского оборонпрома. Для фон дер Ляйен может быть сложным выбором предложить им теперь менее весомые должности или отдать предпочтение кандидату-женщине от этих стран.

Что касается Польши, определенности с вероятными кандидатами до сих пор нет. В дискуссиях часто всплывало имя действующего министра иностранных дел Радослава Сикорского, однако он уверяет, что более заинтересован оставаться на своей должности. Также начали упоминать посла Польши в ЕС Петра Серафина. Процесс могут затянуть споры по поводу того, обязательно ли кандидатуру еврокомиссара должен согласовать президент Анджей Дуда.

Как отмечает RMF FM, кандидат-женщина будет иметь большие шансы получить более влиятельный портфель в Еврокомиссии из-за подхода фон дер Ляйен, особенно в случае Польши.

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