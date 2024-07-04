За даними журналістів, Урсула фон дер Ляєн, яку повторно висунули на посаду президентки Єврокомісії, знову хоче просити країн-членів номінувати по дві кандидатури на посаду єврокомісара – чоловіка і жінку.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на співрозмовника у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Хоча фон дер Ляєн ще не затвердили на посаді – голосування у Європарламенті відбудеться 18 липня, процес розподілу портфелів у Єврокомісії та боротьба за найпотужніші з них фактично вже почалися.

Урсула фон дер Ляєн, як і під час формування минулого складу Єврокомісії, планує просити країн-членів пропонувати від себе двох кандидатів на єврокомісара – чоловіка і жінку, щоб забезпечити гендерний баланс.

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"Що пізніше країна номінує кандидатуру, тим вищим буде тиск пропонувати кандидата-жінку", – поділився співрозмовник.

На цей час офіційно або напівофіційно зі своїми кандидатурами визначилися 8 країн, і це переважно чоловіки. Так, повторно номіновані Валдіс Домбровскіс від Латвії – віцепрезидент, відповідальний за економічні питання, і Тьєррі Бретон від Франції, який у попередньому складі ЄК опікувався внутрішнім ринком і посиленням європейського оборонпрому. Для фон дер Ляєн може бути складним вибором запропонувати їм тепер менш вагомі посади чи віддати перевагу кандидату-жінці від цих країн.

Що стосується Польщі, визначеності з ймовірними кандидатами досі немає. У дискусіях часто виринало ім’я чинного міністра закордонних справ Радослава Сікорського, проте він запевняє, що більш зацікавлений залишатися на своїй посаді. Також почали згадувати посла Польщі у ЄС Пьотра Серафіна. Процес можуть затягнути суперечки з приводу того, чи кандидатуру єврокомісара обов’язково має погодити президент Анджей Дуда.

Як зазначає RMF FM, кандидат-жінка буде мати більші шанси отримати більш впливовий портфель у Єврокомісії через підхід фон дер Ляєн, а особливо у випадку Польщі.

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