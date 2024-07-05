Лейбористы в Британии официально выиграли выборы, премьер признал поражение

Британский премьер-министр Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии на досрочных парламентских выборах 4 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сунак сказал утром в пятницу в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ.

В коротком выступлении после объявления результатов по своему округу (где Сунак победил) британский премьер заявил, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

"Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы", – добавил он.

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"Есть многому поучиться и много над чем подумать. И я беру на себя ответственность за наш проигрыш", – сказал Риши Сунак.

Таким образом, уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин – это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Подсчет голосов еще продолжается, но экзитполы прогнозируют Лейбористской партии 410 мест – это станет одним из лучших результатов партии в истории.

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