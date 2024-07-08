Байден проведет спецвстречу во время саммита НАТО по соглашениям по безопасности для Украины

В четверг, параллельно с событиями саммита НАТО, в США состоится встреча государств, взявших обязательства по безопасности помощи Украине.

Об этом заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, сообщает корреспондент Европейской правды.

По словам Карпентера, президент США ставит цель объединить все государства, взявшие обязательства перед Украиной в рамках инициативы, которую инициировали G7 и Украина на прошлом саммите НАТО в Вильнюсе.

"Президент Байден проведет на полях саммита событие вместе с президентом Зеленским, которое объединит около 20 государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности", – объявил он.

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Карпентер не уточнил, но вероятно, что эта встреча будет включать не только членов НАТО. Как известно, среди 21 подписантов соглашений по безопасности есть также Япония и ЕС как структура, которые не являются членами НАТО.

Дипломат отметил, что это событие состоится в конце саммита.

"В четверг состоится Совет Украина-НАТО, после этого Байден проведет эту встречу, и потом выйдет на итоговую пресс-конференцию", – добавил он.

Подробнее об этих и других планах во время саммита НАТО читайте в статье Джо-мостостроитель: что готовит Байден для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне.

В понедельник Украина подписала также соглашение по безопасности с Польшей, которое предусматривает разработку механизма сбивания ракет и дронов РФ в украинском небе.