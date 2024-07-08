Байден проведе спецзустріч під час саміту НАТО щодо безпекових угод для України

У четвер, паралельно з подіями саміту НАТО, у США відбудеться зустріч держав, що взяли зобов’язання щодо безпекової допомоги України.

Про це заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Європейської правди.

За словами Карпентера, президент США має на меті об’єднати усі держави, що взяли зобов’язання перед Україною у рамках ініціативи яку ініціювали G7 та Україна на минулому саміті НАТО у Вільнюсі.

"Президент Байден проведе на полях саміту подію разом із президентом Зеленським, яка об’єднає близько 20 держав, що підписали з Україною безпекові угоди", – оголосив він.

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Карпентер не уточнив, але імовірно, що ця зустріч включатиме не лише членів НАТО. Як відомо, серед 21 підписантів безпекових угод є також Японія та ЄС як структура, які не є членами НАТО.

Дипломат наголосив, що ця подія відбудеться наприкінці саміту.

"У четвер відбудеться Рада Україна-НАТО, після цього Байден проведе цю зустріч, і потім вийде на підсумкову пресконференцію", – додав він.

Детальніше про ці та інші плани під час саміту НАТО читайте у статті Джо-мостобудівник: що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні.

У понеділок Україна підписала також безпекову угоду з Польщею, яка передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі.