Швейцария подала заявку на присоединение к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"

Нейтральная Швейцария подала заявку на присоединение к проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит" (ESSI).

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Согласно заявлению правительства страны, министр вооружений Урс Лоер подписал заявку на присоединение к этому проекту в понедельник.

Страны-члены ESSI, в которые также входят Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Венгрия, Латвия и Литва, теперь могут высказать свое мнение относительно заявки Швейцарии.

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После консультаций страны-члены имеют два месяца, чтобы дать свое согласие или выразить предостережение о присоединении Швейцарии к проекту, отметило правительство.

В апреле Федеральный совет (правительство) нейтральной Швейцарии одобрил декларацию о присоединении к проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит" (ESSI).

ESSI – это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне (BODLUV) в Европе.

Инициатива была основана в августе 2022 года и основывается на необходимости усиления противовоздушной обороны в Европе и лучшего объединения усилий. Декларацию о присоединении к Меморандуму о взаимопонимании уже подписали одиннадцать стран.

Целью ESSI является лучшая координация и, при необходимости, объединение проектов по закупкам противовоздушной обороны в Европе для использования эффекта масштаба при закупке систем и улучшения оперативной совместимости между странами-партнерами.

В феврале стало известно, что Турция и Греция официально присоединятся к возглавляемому Германией проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".

Из нейтральных стран в инициативе также участвует Австрия.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".