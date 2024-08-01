В Белом доме не комментируют передачу F-16 Украине

В Белом доме отказались подтверждать доставку в Украину первых истребители F-16 от партнеров.

Об этом на брифинге 31 июля говорил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

Кирби спросили, может ли он подтвердить информацию СМИ о поставке Украине первых западных истребителей.

"Вам нужно говорить с украинцами. Я, конечно, не буду говорить о возможностях вооружения. Я лишь хочу напомнить, что как мы говорили ранее, и говорили это на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F-16 продвигается вперед. Мы говорили, что самолеты будут готовы к операциям до конца лета. Нет причин в этом сомневаться", – отметил Кирби во время брифинга.

Реклама:

Официальный Киев пока не подтвердил прибытие долгожданных истребителей F-16 в Украину, об этом стало известно 31 июля из сообщения агентства Bloomberg.

Издание The Times сообщило, что первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов – речь идет о партии боевых самолетов количеством шесть бортов. Нидерланды пока официально не подтвердили поставку.