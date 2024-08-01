У Білому домі не коментують передачу F-16 Україні

У Білому домі відмовилися підтверджувати доставку в Україну перших винищувачі F-16 від партнерів.

Про це на брифінгу 31 липня говорив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

Кірбі запитали, чи може він підтвердити інформацію ЗМІ про поставку Україні перших західних винищувачів.

"Вам потрібно говорити з українцями. Я, звичайно, не буду говорити про можливості озброєння. Я лише хочу нагадати, що як ми говорили раніше, і говорили це на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед. Ми говорили, що літаки будуть готові до операцій до кінця літа. Немає причин у цьому сумніватися", – зазначив Кірбі під час брифінгу.

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Офіційний Київ наразі не підтвердив прибуття довгоочікуваних винищувачів F-16 в Україну, про це стало відомо 31 липня з повідомлення агентства Bloomberg.

Видання The Times повідомило, що перші винищувачі F-16 Україна отримала від Нідерландів – йдеться про партію бойових літаків обсягом шість бортів. Нідерланди поки офіційно не підтвердили поставку.