В ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте

В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Закон об искусственном интеллекте (European Artificial Intelligence Act) должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан в процессе развития технологий искусственного интеллекта.

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Среди прочего, закон предусматривает, что пользователей должны понятно предупреждать о взаимодействии с чат-ботами, а не живым человеком, и обозначать контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

Системы ИИ, которые будут определены как рисковые, должны будут соблюдать дополнительные правила и обеспечивать человеческий надзор за "решениями" ИИ. Речь идет, в частности, об использовании технологии в рекрутинге, оценке возможности предоставления кредита и тому подобное.

Прописывается запрет на системы ИИ, которые представляют угрозу для фундаментальных прав, в том числе такие, которые могут использоваться для манипулирования поведением, делают возможным создание "социального рейтинга" государственными органами или компаниями.

Биометрические системы могут запрещать для некоторых типов использования, в частности, системы распознавания эмоций на рабочем месте, а также системы категоризации или биометрической идентификации людей в реальном времени в интересах служб правопорядка, кроме некоторых исключений.

Закон предусматривает, что до 2 августа 2025 года страны-члены должны определить орган в национальной системе, который будет осуществлять надзор за соблюдением данного законодательства.

На уровне ЕС это будет Офис по вопросам искусственного интеллекта (AI Office), а также три совещательных органа – Европейское правление по вопросам ИИ (European Artificial Intelligence Board), совет независимых экспертов, который может подавать сигналы о рисках, которые заметил, а также совещательный форум, включающий широкий круг заинтересованных сторон.

Штрафы для компаний за игнорирование требований законодательства могут достигать до 7% от глобального годового оборота, за представление неточной информации – до 1,5%.

Большинство правил в рамках закона начнут применяться со 2 августа 2026 года, а запрет систем ИИ, которые считают неприемлемо рисковыми – уже через шесть месяцев. Правила в отношении так называемых моделей ИИ общего назначения начнут применяться через 12 месяцев.

Напомним, Европарламент принял закон в марте 2024 года.

В июле 2024 года регуляторные органы США, Евросоюза и Великобритании подписали совместное заявление по обеспечению эффективной конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в котором изложены принципы защиты потребителей.