Турция заявила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) заявила, что 1 августа в Анкаре состоялась "самая масштабная за последнее время" операция по обмену заключенными между Россией и странами Запада.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси, заявила турецкая сторона.

"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных – Германии, три заключенных – США", – говорится в сообщении. Были привлечены семь самолетов: два – из США и по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России

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Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.

Турецкая разведка утверждает, что играла посредническую роль в обмене, а также координировала процесс и обеспечивала его безопасность. Одним из финальных этапов стала встреча представителей семи стран в Турции в июле.

"После завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT", – говорится в сообщении.

Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывали с обменом заключенных.