ЕС выделяет 2 млн евро на новую инициативу по разминированию Украины

Европейский Союз выделяет 2 миллиона евро на финансирование новой инициативы по гуманитарному разминированию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Киеве, пишет "Европейская правда".

В рамках инициативы 16 бельгийских малинуа станут первыми минно-поисковыми собаками, которые будут задействованы в Украине. Инициатива финансируется благодаря гранту в размере 2 млн евро от Службы внешнеполитических инструментов Еврокомиссии.

Вместе с восемью украинскими женщинами-инструкторами они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже перед возвращением в Украину.

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Многие из инструкторов ранее изучали кинологию в Сумском национальном аграрном университете. Во время курса инструктора минно-поисковой собаки они также прошли подготовку по ручному разминированию.

Проект реализуется совместно гуманитарными организациями по разминированию APOPO, специализирующейся на тренировке животных для разминирования, и Mines Advisory Group (MAG).

Огромная часть территории Украины загрязнена наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами, включая кассетные.

Собаки будут использоваться в дополнение к ручному и механизированному разминированию на освобожденных территориях Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Команды собак помогут повысить скорость и точность разминирования загрязненных участков, особенно в населенных пунктах с густой растительностью или сложным рельефом.

Напомним, Госдепартамент США 16 июля передал Государственной специальной службе транспорта Украины новое оборудование для разминирования стоимостью $5,8 млн.

А Турция, Румыния и Болгария 1 июля начали совместные противоминные операции в Черном море.