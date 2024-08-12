Трамп вернулся на Х

Бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас является кандидатом в президенты от Республиканской партии, сигнализировал свое возвращение на платформу X (Twitter).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром 12 августа Трамп на своем аккаунте в X (Twitter) опубликовал несколько сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что он восстанавливает активность в соцсети.

Речь идет, среди прочего, о предвыборном ролике республиканца, в котором он говорит, что "они хотят заставить меня замолчать, потому что я никогда не позволю им заставить вас замолчать".

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В другом посте Трамп риторически спрашивает: "Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы – нация, которая приходит в упадок".

Также он разместил анонс интервью с владельцем X (Twitter) Илоном Маском, которое состоится в 3:00 во вторник по киевскому времени.

Во время президентства Дональд Трамп активно использовал соцсеть для общения с избирателями и объявления кадровых или политических решений. Но в 2021 году его аккаунт заблокировали после штурма Капитолия.

Маск, который выкупил соцсеть в 2022 году, восстановил аккаунт Трампа, оставив только отметки возле постов с фейковой информацией. Но Трамп не спешил возвращаться на X (Twitter), вместо этого пользуясь собственной соцсетью Truth Social.

С конца 2022 года и до сих пор экс-президент опубликовал в соцсети Маска только одно сообщение: тюремную фотографию после его задержания в рамках уголовного дела в штате Джорджия за попытку влияния на президентские выборы.