Прокуратура Германии не комментирует данные об ордере на арест украинца за подрыв "Северного потока"

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву российского газопровода "Северный поток" в 2022 году.

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря, пишет "Европейская правда".

Ранее в среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве – им является украинец Владимир.

"Я прошу вашего понимания, мы не комментируем сообщения СМИ, а также принципиально не комментируем ордера на арест", – отметила пресс-секретарь.

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По данным немецких медиа, подозреваемый – инструктор по дайвингу – проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, однако в последнее время украинец якобы скрывается.

Следствие также подозревает двух других граждан Украины – мужчину и женщину. Считают, что они также участвовали в подрыве, вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого Владимира арестуют, но этого до сих пор не произошло.

Ранее европейские следователи заявляли, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов саботажа на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года.

Напомним, в марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".