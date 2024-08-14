Правительство Германии: Расследование подрыва "Северного потока" не повредит отношениям с Украиной

Расследование диверсии на газопроводе "Северный поток" является наивысшим приоритетом для Германии, но его результаты не нанесут вреда отношениям с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в среду заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует "Укринформ".

Он отметил, что расследование подрыва ведется в соответствии с законом и никоим образом не отягощает отношения между Берлином и Киевом.

"Абсолютно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины... Безотносительно к результатам процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер", – отметил Бюхнер.

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Комментировать выданный ордер на арест подозреваемого украинца ни в руководстве правительства, ни в Министерстве внутренних дел не стали, адресовав все вопросы органам прокуратуры.

Ранее в среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока"

Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.