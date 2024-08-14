Spiegel: Украинец, которого хочет арестовать Германия за подрыв "Северного потока", покинул Польшу

Украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, генеральный прокурор Германии Йенс Роммель хотел арестовать подозреваемого по имени Владимир в Польше, где тот проживал. Однако, судя по всему, ему удалось сбежать.

По информации издания, Владимир, скорее всего, покинул Польшу: в спецслужбах говорят, что он, возможно, был предупрежден о намерениях его арестовать.

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По словам немецкой стороны, Варшава всегда проявляла очень мало интереса к раскрытию подрыва газопровода, проходящего между Россией и Германией. Польские чиновники публично ставили под сомнение версии, которые вели в Польшу.

Ранее в среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что Владимира арестуют, но этого до сих пор не произошло.

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока".