Президент Польши почтил воинов УНР, воевавших против большевиков

Президент Польши Анджей Дуда 14 августа почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики на православном кладбище в варшавском районе Воля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении канцелярии польского президента в X (Twitter).

Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда возложил сегодня венок к памятнику воинам Украинской Народной Республики, погибшим в польско-большевистской войне, на православном кладбище в варшавском районе Воля", – говорится в сообщении.

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Prezydent RP @AndrzejDuda złożył dziś wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli. pic.twitter.com/TkRrk5a68E – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2024

13-15 августа 1920 года в окрестностях Варшавы состоялась решающая битва польско-большевистской войны, известная под названием "Чудо на Висле". Вместе с польскими военнослужащими сокрушительное поражение Красной армии нанесли воины УНР.

Эта битва определила сохранение независимости Польши и остановила распространение большевистской революции на Западную Европу.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

Больше об этом – в статье: От Волыни до F-16: что стоит за новыми проблемами в отношениях с Польшей.