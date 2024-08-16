Украина имеет разрешение Канады использовать канадское оружие на территории РФ

Украина может свободно использовать переданные Канадой танки и бронемашины и другую технику на территории России.

Об этом заявили в четверг в Министерстве национальной обороны Канады, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всего знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность", – заявила Андре-Анн Пулен, пресс-секретарь Министерства обороны Канады.

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"Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", – добавила она.

Не известно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда они начали свою операцию на территории Курской области РФ.

Между тем, кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Пулен отметила, что канадская помощь всегда соответствует требованиям Договора о торговле оружием – международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

Ранее Министерство обороны Британии подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты - за одним исключением.

По информации телеканала Sky News, украинские войска, вероятно, развернули британские танки Challenger 2 во время наступления на территории Курской области.