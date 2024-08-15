Британия: Украина может использовать британское оружие в России за одним исключением

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты.

Об этом заявил представитель британского Минобороны, заявление которого приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя, что Украина имеет "четкое право на самооборону от незаконных нападений России... что не исключает проведения операций на территории России".

"Мы четко заявляем во время процесса передачи, что оборудование будет использоваться в соответствии с международным правом", – добавил представитель.

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Бен Уоллес, бывший министр обороны, ранее заявлял, что все оружие, которое поставляет Украине Великобритания, за исключением ракет дальнего действия Storm Shadow, может быть использовано на территории России.

Эта политика означает, что противотанковые ракеты, артиллерию, бронетехнику и другое британское вооружение можно будет увидеть на поле боя в России – только не ракеты Storm Shadow.

По информации телеканала Sky News, украинские войска, вероятно, развернули британские танки Challenger 2 во время наступления на территории Курской области.