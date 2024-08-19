Сенатор США: Операция ВСУ в Курской области может изменить ход войны

Американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что решение Украины начать операцию на территории Курской области может изменить ход развязанной РФ войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сенатор сказал в интервью телеканалу CBS.

Келли отметил, что неожиданное украинское наступление на Курскую область шокировало кремлевского правителя Владимира Путина.

"130 тысяч россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на нынешнем этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта", – сказал он.

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На вопрос об использовании американского оружия на российской территории Келли ответил, что не против этого.

"На украинцев незаконно напал Владимир Путин...Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение... Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно шокировало Путина", – отметил сенатор.

Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".

Украинская операция в Курской области получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.