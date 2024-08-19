Сенатор США: Операция ВСУ в Курской области может изменить ход войны
Американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что решение Украины начать операцию на территории Курской области может изменить ход развязанной РФ войны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сенатор сказал в интервью телеканалу CBS.
Келли отметил, что неожиданное украинское наступление на Курскую область шокировало кремлевского правителя Владимира Путина.
"130 тысяч россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на нынешнем этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта", – сказал он.
На вопрос об использовании американского оружия на российской территории Келли ответил, что не против этого.
"На украинцев незаконно напал Владимир Путин...Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение... Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно шокировало Путина", – отметил сенатор.
Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".
Украинская операция в Курской области получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.