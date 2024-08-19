В Еврокомиссии назвали ключевые направления поддержки энергетики Украины

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призывает активизировать усилия по поддержке энергетики Украины перед зимним сезоном.

Об этом Симсон написала в колонке для Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что Россия уничтожила или захватила около 9 ГВт украинской генерации – это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой.

"Теплые месяцы скрывают худшие последствия. Отсутствие электроэнергии означает отсутствие доступа к базовым услугам: водяные насосы и канализационные сети не будут работать, а отопление будет отключено. В морозные зимние температуры некоторые места в Украине могут стать просто непригодными для жизни", – пишет представительница Еврокомиссии.

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Она сказала, что ЕС и другие партнеры Украины всячески поддерживают Украину в восстановлении энергетического сектора, однако надо делать гораздо больше.

"Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Украине, мы должны активизировать беспрецедентные усилия по логистике и помощи уже сейчас", – написала Симсон.

Она призвала действовать в шести ключевых направлениях в поддержку энергетического сектора Украины:

ремонт поврежденных энергообъектов;

доставка Украине как можно большего количества малых децентрализованных генераторов;

развертывание солнечных панелей, чтобы обеспечить электроэнергией больницы, школы, общественные и жилые здания;

расширение максимального объема электроэнергии, который можно экспортировать в Украину из других стран Европы;

расширение возможностей межсетевого взаимодействия на границах;

усиление ПВО рядом с критически важными объектами энергетической инфраструктуры.

"Скоординированные и целенаправленные усилия могут значительно сократить этот пробел... Сегодня нужны беспрецедентные усилия солидарности и щедрости. Украина не должна остаться наедине, когда она готовится к своей самой тяжелой зиме", – подчеркнула Симсон.

В июле сообщалось, что Турция присоединится к помощи Украине по восстановлению энергосектора и наращиванию мощностей распределенной генерации.

Перед этим Евросоюз выделил "Укрэнерго" грант в 100 млн евро, в частности, на ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами энергооборудования.

Кроме того, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.