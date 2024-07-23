Турция будет помогать Украине с восстановлением энергосистемы

Турция присоединится к помощи Украине по восстановлению энергосектора и наращиванию мощностей распределенной генерации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

Она рассказала послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся в результате массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Реклама:

"Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе", – сказала Гринчук.

На встрече обсуждали направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.

Накануне во время выступления перед главами МИД стран ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетных шагов для срочной помощи украинской энергосистеме.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз выделил "Укрэнерго" грант в 100 млн евро, в частности, на ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами энергооборудования.

Кроме того, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.

А литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции.