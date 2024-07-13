Правительству Эстонии пришлось объяснять, что помощь Украине не повлечет дефицит электричества

Министр финансов Эстонии Март Вирклаев предоставил объяснения планов государства по безвозмездной передаче Украине оборудования с Нарвских электростанций.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом министр заявил в ответ на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Евграфова.

Оппозиционер поинтересовался, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей.

Министр пояснил, что передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году.

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"Возобновление работы первого блока исключается как экологическими ограничениями ЕС на выбросы, так и физически устаревшим и неработоспособным оборудованием. Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности поставок", – говорится в ответе министра.

Он уточнил, что Украине планируют передать турбинное и генераторное оборудование первого энергоблока и трансформатор Балтийской электростанции, который уже давно не используют.

Отвечая на вопрос, за счет каких мощностей планируется компенсировать возможный дефицит электроэнергии, министр отметил, что дефицита не возникнет.

"За исключением случаев, когда оборудование будет находиться на внеплановом ремонте из-за дефектов. Для удовлетворения ожиданий государства достаточно мощностей третьего, четвертого, пятого, шестого и восьмого блоков Эстонской электростанции, а также блока Аувереской электростанции", – пояснил министр.

В своем запросе Евграфов также попросил объяснить, каким образом зеленое мышление совместимо с передачей Эстонией загрязняющих объектов другой стране в ситуации, когда Эстонское государство приняло решение закрыть старые сланцевые блоки именно из-за того, что они загрязняют окружающую среду.

"В ситуации войны мы руководствуемся запросом украинских энергетиков и понимаем потребность в восстановлении уничтоженных мощностей. Передаваемое оборудование – турбина, генератор и трансформатор – не является оборудованием, которое загрязняет окружающую среду, а предназначены для преобразования тепловой энергии в электроэнергию. Сланцевые котлы передаваться не будут", – сообщил Вырклаев.

Напомним, Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять в Украину электроэнергию, произведенную из польского угля на польских ТЭС, но она имеет условия.

На днях Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".