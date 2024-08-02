Какие шаги в Польше ждут от Украины и будет ли Варшава блокировать наше вступление в ЕС

"Украину нельзя принять в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской резни", – заявил недавно в телевизионном интервью вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш.

А 26 июля Сейм Польши на последнем перед каникулами заседании принял постановление "о чествовании 81-й годовщины преступления геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами".

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко уже писал о сложности нынешней политики в Польше и ее влиянии на польско-украинские отношения.

Взгляд из Польши на ситуацию изложил президент Фундации Стефана Батория (Варшава) Эдвин Бендик в статье Эмоции против стратегических интересов: взгляд из Польши на развитие отношений с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

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Политические обозреватели отмечали, что лидер Польской крестьянской партии (ПСЛ) Владислав Косиняк-Камыш вспоминает тему Волыни в своих политических интересах: чтобы не только консолидировать правый электорат его партии, но и охватить часть электората других правых партий: "Права и Справедливости" и "Конфедерации".

Вместе с тем, тема Волыни действительно является предметом широкого консенсуса в Польше, что подтверждается результатами голосования в Сейме постановления "о чествовании 81-й годовщины преступления геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами".

Польское общество требует и будет требовать полного объяснения в историческом и политическом аспектах.

Однако, хотя это выяснение займет много времени, не может ждать самое главное – достойное почтение памяти погибших. Итак, ключевым вопросом для польской стороны является вопрос эксгумации, идентификации и захоронения останков жертв.

Быстрое решение этой проблемы Киевом стало бы важным жестом для Польши.

Зато непонятное для польской общественности блокирование эксгумационных работ только подпитывает попытки нагнетания напряжения во взаимоотношениях (по договоренности президентов Украины и Польши отмене моратория должно предшествовать восстановление разрушенной погребальной плиты на горе Монастырь – Ред.).

За последний год в Польше сменилось правительство, хотя президент остался тот же. Однако что за этот год изменилось в польско-украинских отношениях?

Стратегически проукраинский курс сохраняется.

Новое правительство является откровенно проевропейским. Партия премьера Дональда Туска "Гражданская коалиция" является не только крупнейшей внутри парламентской коалиции, но и вторым по количеству депутатов объединением в Европейской народной партии (ЕНП), ведущей группе Европейского парламента.

Очень вероятно, что вопрос расширения ЕС войдет в сферу компетенции Польши, что будет иметь влияние и на европейское будущее Украины.

И хотя правительство Польши все еще имеет высокую публичную легитимность своей проукраинской политики, угрозы, конечно, не исчезли.

Процесс расширения будет оцениваться как в стратегическом измерении, так и как процесс геостратегического значения (расширение пространства безопасности, процветания и стабильности).

Если следствием расширения станет ухудшение статуса Польши в Европейском Союзе, можно ожидать политического напряжения.

Учитывая логику национальной политики, ее также будут оценивать с точки зрения экономических интересов и политических издержек.

Следует вспомнить, как на рубеже 2023-2024 годов сначала перевозчики, а затем и фермеры блокировали пограничные переходы между странами.

И нельзя исключить, что при определенных обстоятельствах это измерение затмит стратегическую перспективу.

Зная это, мы должны вместе готовить различные сценарии, чтобы не быть застигнутыми врасплох, когда в отношениях между нашими странами возникнут новые проблемы, вызванные группами интересов или спровоцированные агентами Москвы.

Самое главное – правильно интерпретировать как заявления, так и решения политиков, правильно понимать состояние общественных настроений.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Эмоции против стратегических интересов: взгляд из Польши на развитие отношений с Украиной.