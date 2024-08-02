Почему большой обмен заключенными возвращает Россию и Запад во времена холодной войны

Это событие заставило вспомнить времена холодной войны между Западом и СССР. 1 августа Россия и страны Запада провели большой обмен заключенными, который стал самым масштабным со времен Советского Союза.

О том, как готовился обмен, каковы ключевые детали соглашения между РФ и Западом и какие последствия для Украины он может иметь, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Шпионов за заложников: почему исторический обмен между РФ и Западом не обойдет и Украину. Далее – краткое ее изложение.

Обмены россиян, совершавших преступления на Западе, на американских граждан происходили и раньше.

Однако нынешний обмен изначально обещал стать особенным.

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Переговоры об отдельных заключенных между Россией и Западом шли по разным каналам уже несколько лет. Обмен обсуждали давно и несколько раз он срывался.

Штаты были заинтересованы в освобождении бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задержанного в РФ еще в 2018 году. А с марта прошлого года к приоритетам Вашингтона добавился и журналист Wall Street Journal Эван Гершкович.

Кроме того, США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое бы касалось Алексея Навального".

В свою очередь, для Кремля наиболее принципиальной задачей было освобождение Вадима Красикова, который в Берлине убил Зелимхана Хангошвили – чеченца грузинского происхождения, который воевал против России как во время Второй чеченской войны, так и во время российско-грузинской войны 2008 года.

Впрочем, обмен пленными оказался гораздо более масштабным.

По данным журналистов, Государственный департамент США укомплектовал целый офис из примерно двух десятков сотрудников, которые летали по Европе и Ближнему Востоку, изучая возможности обмена для как можно большего количества удерживаемых Кремлем заложников.

Как отмечает Wall Street Journal, в рамках усилий по освобождению заключенных президент США Джо Байден 21 июня лично звонил словенскому премьеру Роберту Голобу, чтобы добиться помилования осужденных в этой стране супругов российских шпионов Анны и Артема Дульцевых.

Однако ключевым вызовом была необходимость договориться с Германией, ведь именно там совершил преступление и отбывал заключение российский правительственный киллер Красиков.

Очень похоже, что согласиться на амнистию киллера, получившего пожизненное заключение, немцев убедил расстрельный приговор, вынесенный Беларусью в отношении гражданина Германии Рико Кригера – якобы из-за работы на "украинские спецслужбы".

Турция взяла на себя роль посредника и именно там происходил обмен.

Суммарно с обеих сторон в список на обмен вошли фамилии 26 человек.

Германии передали по меньшей мере 13 политических заключенных – в том числе россиян, которые удерживались российским режимом. Еще трое экс-заключенных, имеющих американское гражданство, направились в США. Россия же получила 10 человек – двух детей и 8 взрослых, преимущественно имеющих доказанные связи со спецслужбами. О ком именно идет речь – читайте в полной версии статьи.

В общем, Кремль получил в этой истории больше бонусов.

Прежде всего потому, что Россия доказала способность вытащить из-за решетки своих, если они по указанию властей совершают даже самые тяжкие уголовные преступления, вплоть до убийства. Даже если для этого придется взять в заложники группу иностранцев, оказавшихся на территории РФ, или оппозиционно настроенных россиян.

Впрочем, обмен стал дипломатической победой Джо Байдена, а заодно новым козырем в рамках избирательной кампании Камалы Харрис, которая также встречала самолет с освобожденными американцами.

Среди особенностей этого события – то, что Путин впервые согласился включить в обмен с государствами Запада людей исключительно с российским гражданством – практика, ведущая свои корни со времен СССР.

Хотя наша страна напрямую не участвовала в этом обмене, но то, что он состоялся, может усилить голоса сторонников скорейшего начала мирных переговоров. Мол, посмотрите, Путин показал свою договороспособность, так давайте договариваться с ним и о мире.

Хотя, в Белом доме так не считают.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Шпионов за заложников: почему исторический обмен между РФ и Западом не обойдет и Украину.