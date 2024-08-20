В Пентагоне подтверждают переброску "небольших сил" России на Курщину

США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области, где две недели продолжается наступление украинских Вооруженных Сил.

Об этом на брифинге во вторник, 20 августа, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

По словам Райдера, в США "действительно наблюдают признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования" на наступление ВСУ.

Он подчеркнул, что с начала операции на Курщине Россия столкнулась с трудностями.

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"Если говорить в целом, то Россия до сих пор прилагает усилия для реагирования (на наступление. – Ред.), и можно наблюдать продвижение украинских сил", – добавил представитель Пентагона.

Райдер отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России.

Неофициально сообщалось, что Москва перебросила на Курщину "тысячи" военных с украинского участка фронта.

США официально отказываются оценивать события в Курской области, но в Конгрессе операцию ВСУ называют "исторической" и такой, что может изменить ход войны.