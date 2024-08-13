Сенаторы США назвали "блестящей" и "исторической" операцию ВСУ в Курской области

Двухпартийная делегация из США во время официального визита в Киев прокомментировала события в Курской области, поддержав действия Сил обороны Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль заявил, что операция ВСУ на курском направлении – историческая.

"Сегодняшний день – это день надежды, большей надежды, чем я видел во время всех моих поездок сюда. Прорыв в направлении Курска – исторический. Это сейсмический прорыв. Это хорошая, большая новость, которая обещает еще больше потенциальных прорывов... Но главная новость в том, что Украина в России. Она переносит борьбу на территорию России", – отметил он.

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По его словам, украинская операция на Курском направлении заставит Россию перебросить туда войска из других мест фронта.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм также похвалил украинские силы за операцию в Курской области.

"Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Так держать! Путин начал это, надерите ему задницу", – сказал Грэм.

В то же время оба сенатора обратились к администрации Джо Байдена с призывом снять ограничения по использованию предоставленного Украине американского оружия.

"Позвольте этим людям воевать. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут себе позволить проиграть. Что касается F-16, все это очень долго, они уже в Украине, так дайте возможность их использовать. Давайте тренировать украинских пилотов", – отметил Грэм.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

На заседании Ставки Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров территории РФ.

В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.