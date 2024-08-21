Правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев до марта 2026 года

Литовское правительство в среду, 21 августа, одобрило продление временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2026 года.

Об этом пишет "Европейская правда".

Механизм временной защиты, который заработал в странах Европейского Союза 4 марта 2022 года, обеспечивает коллективную защиту украинцев, которые являются перемещенными лицами и не могут вернуться в страну происхождения.

Сначала его предоставили на один год, а затем продлевали, последний раз – до 4 марта 2025 года. После последнего решения правительства Литвы он будет действовать до марта 2026-го.

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Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы ежедневно регистрирует около 30-40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в стране.

По состоянию на 31 июля действующие виды на жительство на основании временной защиты имели 44,3 тысячи украинцев. Они пользуются правом на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей.

Решение правительства Литвы также предусматривает предоставление психосоциальной реабилитации украинцам, которые получили ранения во время полномасштабных военных действий в Украине.

Ранее сообщалось, что с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.

Кроме того, литовское правительство выделило совокупно почти 9 млн евро на различные программы поддержки для украинцев, которые оформили временную защиту в Литве.