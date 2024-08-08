У Литві запроваджують нові правила працевлаштування українців без тимчасового захисту

З вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після підписання указу міністеркою внутрішніх справ Агне Білотайте 1 вересня закінчується термін дії деяких пільг, пов'язаних з працевлаштуванням іноземців, які не можуть повернутися в Україну.

До цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну і не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов'язку отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали певним умовам.

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Таким умовам відповідали:

іноземці, які користуються безвізовим режимом або мають дійсну шенгенську візу;

іноземці, які мають національну візу, видану у зв'язку з непередбачуваними обставинами;

іноземці, які подали заяву на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

З 1 вересня цей пільговий період закінчується для всіх цих випадків, окрім висококваліфікованих працівників.

Це означає, що іноземець, який не має права на тимчасовий захист, але не може повернутися в Україну через військові дії, і який подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі роботи або з гуманітарних підстав, матиме право працювати з дати отримання посвідки, а не з дати подачі заяви.

Ці зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Європейським Союзом.

Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання.

Як і раніше, новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, як тільки подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.

Нагадаємо, литовський уряд минулого тижня виділив сукупно майже 9 млн євро на різні програми підтримки для українців, які оформили тимчасовий захист у Литві.

В Естонії за 2023 рік зросла зайнятість українців з тимчасовим захистом, працюють вже майже 60%.

Одне з останніх опитувань засвідчило, що у сусідній Латвії зменшилася підтримка прийому українців з тимчасовим захистом.