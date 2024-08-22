Финляндия снизила уровень участия во встречах министров ЕС в Венгрии из-за Украины

Финляндия временно не будет участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, которые будут проводиться в рамках венгерского председательства в Европейском Союзе, хотя Хельсинки будут представлены на официальном уровне.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Финляндии, сообщает "Европейская правда".

В финском правительстве объяснили, что это решение означает, что ни один из финских министров или политических секретарей не будет присутствовать на этих встречах, в то же время Хельсинки будут представлены на официальном уровне.

Финляндия подчеркнула, что это решение было принято с учетом приоритетов страны в ЕС, где ключевым направлением является поддержка Украины.

Реклама:

В правительстве отметили: страна планирует продолжить активное влияние на формирование программы новой Еврокомиссии, а потому планирует направить письма каждому новому участнику комиссии после их утверждения.

Кроме того, финский правительственный комитет, который занимается европейскими делами, обсудил две будущие неформальные встречи министров иностранных дел и обороны, которые в порядке исключения состоятся на следующей неделе в Брюсселе 29 и 30 августа.

Эти встречи будут посвящены поддержке Украины, включая возможность дополнительных средств для Фонда мира за счет резервов российского Центрального банка, отметили в пресс-службе.

В частности, как говорится в заявлении, во время встреч также будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы готовности к обороне ЕС.

Напомним, в конце июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.

20 августа президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал власти Венгрии сохранять сплоченность в ЕС.

Читайте также: Изоляция Орбана. Почему попытки венгерского лидера получить влияние в ЕС так и не дали ему преимуществ.