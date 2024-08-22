В Киев приехал новый глава посольства Болгарии, назначенный без согласия президента

В Украину приехал новый глава посольства Болгарии Николай Ненчев, которого назначило временное болгарское правительство в обход пророссийского президента Румена Радева.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию телеканалу БНТ подтвердили в болгарском Министерстве иностранных дел.

О приезде Ненчева одним из первых сообщил председатель Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, который рассказал о встрече с временным поверенным в делах Болгарии в Киеве.

Николай Ненчев Фото: Геннадий Чижиков / Facebook

Кандидатуру Ненчева, бывшего министра обороны Болгарии, предложило временное правительство во главе с Димитаром Главчевым. Поскольку дипломат имеет статус временного поверенного в делах, для его назначения не требуется согласие президента Болгарии Радева.

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Напомним, назначение главы болгарского посольства в Украине стало предметом многонедельного спора между Радевым и правительством.

Радев утверждал, что еще в октябре 2023 года тогдашнее правительство Болгарии якобы предложило назначить послом карьерного дипломата Петра Танева, но это назначение так и не передали ему на согласование.

Неофициально сообщалось, что Киев выступил против кандидатуры Танева из-за российского гражданства его жены и его пророссийской позиции.

Напомним, в сентябре 2022 года посольство Болгарии возобновило работу в Киеве, которую приостанавливало из-за полномасштабного вторжения России.