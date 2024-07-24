У Болгарії сперечаються через призначення посла в Україні, яке тягнулося з осені

Процедура призначення посла Болгарії в Україні стала предметом суперечки між президентом Руменом Радєвим і колишнім урядом – вони назвали різних кандидатів і різні причини, чому призначення затяглось на місяці.

Про це йдеться в публікації порталу OFFNews, пише "Європейська правда".

Раніше цього тижня неофіційно стало відомо про призначення нового голови болгарського посольства в Києві – ним став Ніколай Ненчев, колишній міністр оборони в одному з урядів Бойко Борисова.

Президент Болгарії Румен Радєв після цього заявив, що посла мають призначити його указом за поданням уряду, і він згоди на призначення Ненчева послом в Україні не давав. Радєв також натякнув, що за попереднього уряду Ніколая Дєнкова "йому наполегливо пропонували призначити Ніколая Ненчева послом Болгарії в Україні".

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Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев пояснив, що Ненчева призначили тимчасовим виконувачем обов'язків, для чого президентський указ не потрібен, і його кандидатуру відібрали за результатом внутрішньої процедури.

Як з’ясував OFFNews, ще в жовтні 2023 року тодішня голова МЗС Болгарії Марія Габріель говорила, що уряд запропонував президенту призначити на посаду посла в Україні іншого кандидата – кар’єрного дипломата Петра Танєва.

Але сьогодні Дєнков, який тоді очолював уряд, заперечив, що кандидатуру Танєва погоджував його кабінет, і назвав її результатом попередніх обговорень. Хоча OFFNews вдалось знайти на сайті уряду проєкт рішення про призначення Танєва послом в Україні, який так і не був схвалений.

Водночас болгарське видання "24 часа" з посиланням на джерела стверджує, що Київ неофіційно заперечував проти призначення Танєва, бо він нібито мав проросійську позицію, а його дружина – громадянство Росії (за даними "24 часа", вони вже розлучились).

Таким чином, нині посольство Болгарії в Україні має тимчасового очільника – ексміністра оборони Ненчева.

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